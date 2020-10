Ça, on ne l’avait pas vu venir. À peine un mois après avoir été acquis par le Canadien, le gardien Jake Allen a signé une prolongation de contrat.

Guillaume Lefrançois

La Presse

En fait, bien des gens ne l’avaient pas vu venir... sauf évidemment les gens directement impliqués dans le dossier !

« Au moment de la transaction, Marc [Bergevin] avait montré de l’intérêt pour prolonger son contrat. Mais il voulait attendre de voir ce qui se passerait avec ses autres dossiers », a commenté Allain Roy, l’agent d’Allen, au bout du fil.

Roy reconnaît cependant que « ça s’est fait vite! ».

Le Tricolore a eu le temps de changer en quelque 40 jours depuis la transaction. Bergevin a obtenu le défenseur Joel Edmundson et les attaquants Josh Anderson et Tyler Toffoli, tout en échangeant Max Domi. Il a aussi conclu une prolongation de contrat avec Jeff Petry. Avec ces décisions, le directeur général a maintenant une idée plus précise de ses dépenses des prochaines années.

C’est dans ce contexte qu’Allen a accepté un pacte de deux ans, à un salaire annuel moyen de 2,875 millions de dollars (2 millions la première année, 3,75 millions la deuxième). Il s’agit d’une baisse de salaire par rapport aux 4,35 millions par année que lui vaut son présent contrat, auquel il reste une saison. Il avait toutefois signé cette entente quand il était gardien titulaire avec les Blues.

La saison dernière à St. Louis, le gardien de 30 ans a montré une fiche de 12-6-3, avec une moyenne de 2,15 et une efficacité de ,927, dans ce qui était sa première véritable saison à titre de gardien auxiliaire.

2021 : le portrait se précise

Avec les décisions des derniers jours, on a maintenant une meilleure idée de ce qui attend le Canadien au terme de la présente saison. C’est une donnée très importante, si on veut savoir ce que fera Bergevin avec Brendan Gallagher, Phillip Danault et ses autres joueurs à qui il reste une seule année de contrat.

Pour la campagne 2021-2022, le Tricolore compte actuellement 14 joueurs qui ont des contrats, pour une valeur totale de 59,44 millions, selon CapFriendly. Ces joueurs se répartissent comme suit : six attaquants (Anderson, Toffoli, Jonathan Drouin, Paul Byron, Nick Suzuki et Jake Evans), six défenseurs (Petry, Edmundson, Shea Weber, Ben Chiarot, Brett Kulak et Alexander Romanov) et deux gardiens (Allen et Carey Price).

Avec un plafond salarial attendu à 81,5 millions, Bergevin a donc, à l’heure actuelle, 22 millions de marge de manoeuvre pour ajouter un défenseur et sept attaquants. C’est dans cette enveloppe qu’il pigera s’il s’entend avec Gallagher et Danault, ses futurs joueurs autonomes les plus importants.

Et Seattle ?

Il y a toutefois un astérisque dans cette projection de l’été 2021 : le repêchage d’expansion de Seattle, si bien sûr la pandémie ne fout pas les plans à l’eau. Le Kraken pourrait alors soulager le CH d’un salaire.

Aux yeux de plusieurs, Allen devient justement un appât pour Seattle. Les équipes ont droit de protéger un seul gardien, Price sera protégé (c’est prévu dans son contrat et ça va de soi), tandis que Cayden Primeau sera trop jeune pour être réclamé, en vertu des règlements. En Allen, le Kraken aurait donc l’occasion de mettre la main sur un gardien qui a déjà été numéro 1, à un prix plus que modique.

« Pour Seattle, ça aurait du sens du côté financier, admet Allain Roy. Mais on ne sait pas ce qui va arriver avec eux. Il y aura aussi plusieurs gardiens attrayants qui seront disponibles. Ce n’est pas une garantie que Jake sera réclamé, mais ça devient un joueur intéressant. »

À vue de nez, Braden Holtby (Vancouver, 4,3 millions) et Anton Khudobin (Dallas, 3,33 millions) seront deux autres options intéressantes. C’est sans oublier des gardiens dans des situations changeantes (David Rittich à Calgary, ou les gardiens des Blue Jackets) qui pourraient s’ajouter à la conversation. Bref, Ron Francis ne manquera pas d’options, et Allen devrait être l’une d’elles.

En repêchant Allen, Francis épargnerait aussi la défense du CH, là où il pourrait être le plus tentant de piger.

Mais comme Allain Roy le dit, il n’y rien de garanti. Avec l’incertitude qui guette la Ligue américaine, il n’est pas fou non plus de prévoir un gardien auxiliaire à moyen terme, afin de donner plus de temps à Primeau, au besoin.

Et si Primeau souffle dans le cou d’Allen, le nouveau contrat de ce dernier n’est pas non plus impossible à échanger.

En fait, s’il y a un aspect négatif à ce contrat, c’est que le Canadien sera encore vraisemblablement l’équipe qui investira le plus devant le filet, si Allen n’est pas réclamé. Mais le Tricolore vient aussi de vivre échec après échec en tentant de s’en tirer avec des auxiliaires de calibre inférieur, trop jeunes ou carrément dépassés par la LNH. On peut comprendre le DG de se tourner vers un autre modèle de gestion !

Le complexe dossier de Charles Hudon

L’entente entre Charles Hudon et le Lausanne HC n’est toujours pas confirmée. L’attaquant, dont les droits appartiennent encore au Canadien, est toujours en Suisse. L’objectif, à la base, était qu’il puisse disputer son premier match vendredi, mais les délais administratifs sont finalement plus longs que prévu, nous disent nos contacts suisses. De plus, il a été annoncé que le match prévu samedi est reporté parce que Fribourg-Gottéron, adversaire de Lausanne ce jour-là, doit observer une quarantaine. Quatre joueurs de Fribourg - le club où évolue David Desharnais - ont en effet présenté un résultat positif à la COVID-19. Le HC Lugano est également en quarantaine, si bien que des observateurs de l’autre côté de la gouille se demandent si la saison pourra encore durer bien longtemps...