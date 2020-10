Les Red Wings de Detroit ont fait signer un contrat de deux saisons, d’une valeur de 4 millions US, au centre et joueur autonome Vladislav Namestnikov dimanche.

La Presse Canadienne

Les Red Wings ont annoncé la nouvelle sur leur site internet. Une personne au courant de l’entente a dévoilé le montant du contrat sous le sceau de la confidentialité parce que l’équipe ne l’avait pas révélé.

Namestnikov compte une expérience de huit saisons dans la LNH après avoir passé la dernière campagne avec les Sénateurs d’Ottawa et l’Avalanche du Colorado.

L’attaquant de 27 ans retrouvera le directeur général Steve Yzerman, qui occupait le même rôle avec le Lightning de Tampa Bay lorsqu’il l’a réclamé au 27e rang du repêchage de 2011.

Acquis des Sénateurs dans une transaction effectuée en février, Namestnikov a inscrit quatre buts et cinq points en 12 matchs éliminatoires avec l’Avalanche cet été.

Il a connu sa meilleure saison en 2017-2018, inscrivant 22 buts et 48 points avec le Lightning et les Rangers de New York.

Globalement, il a obtenu 83 buts et 106 aides en 425 parties dans la LNH.

Il est le fils d’Evgeny Namestnikov, un ancien défenseur de la LNH, et le neveu de Vyacheslav Kozlov, un ancien attaquant des Red Wings.

- Par John Wawrow, The Associated Press