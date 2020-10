Après quelques jours d’attente, l’ailier Taylor Hall a fait son choix et sa destination en a surpris plusieurs.

La Presse Canadienne

Hall, un des joueurs autonomes sans compensation les plus convoités, a apposé sa signature au bas d’un contrat d’un an d’une valeur de huit millions US avec les Sabres de Buffalo, dimanche soir.

Ancien premier choix au total lors du repêchage de 2010, Hall retrouvera l’entraîneur-chef Ralph Krueger, qui l’a dirigé avec les Oilers d’Edmonton lors de la saison écourtée de 2013.

Hall en sera à une quatrième formation dans la LNH, après les Oilers, les Devils du New Jersey et les Coyotes de l’Arizona. En 2019-20, Hall a porté les couleurs des Devils et des Coyotes et il a amassé 16 buts et 52 points en 65 matchs. Il a ajouté six points en neuf parties éliminatoires avec les Coyotes.

Âgé de 28 ans, Hall a obtenu 218 buts et 563 points en 627 matchs en carrière dans le circuit Bettman. Il a également remporté le trophée Hart en tant que joueur le plus utile de la ligue, en 2017-18.