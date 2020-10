Sharks

Kevin Labanc s'entend pour quatre ans

Un an après avoir accepté un contrat peu dispendieux pour aider les Sharks de San Jose, Kevin Labanc a finalement touché le gros lot. Labanc a apposé sa signature au bas d’un contrat d’une valeur de 18,9 millions US, samedi, et son salaire moyen sur la masse salariale sera de 4,725 millions sur quatre ans.