PHOTO ISAAC BREKKEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un an après avoir accepté un contrat peu dispendieux pour aider les Sharks de San Jose, Kevin Labanc a finalement touché le gros lot. Labanc a apposé sa signature au bas d’un contrat d’une valeur de 18,9 millions US, samedi, et son salaire moyen sur la masse salariale sera de 4,725 millions sur quatre ans.

La Presse Canadienne

Il s’agit d’une augmentation considérable comparativement à l’année dernière, alors qu’il empochait un million même s’il revenait d’une saison de 56 points, sa meilleure en carrière. La production de Labanc a diminué la saison dernière et il a récolté 33 points, mais c’était à l’image des Sharks, qui ont montré la troisième pire fiche de la LNH.

Il avait été un héros en séries en 2019, lorsqu’il a participé aux quatre buts des Sharks lors d’une remontée mémorable au septième match de la première ronde contre les Golden Knights de Vegas. Âgé de seulement 24 ans, Labanc a amassé 149 points, dont 50 buts, en 284 parties en carrière dans la LNH.