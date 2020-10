(New York) Un total de 26 joueurs de la LNH ont demandé l’arbitrage salarial s’ils ne sont pas en mesure de s’entendre avec leur équipe au cours des prochains jours.

La Presse Canadienne

Les équipes ont à leur tour jusqu’à dimanche, 17 h, pour faire la demande d’aller en arbitrage avec un joueur admissible qui en n’a pas fait la demande.

Les audiences auront lieu entre le 20 octobre et le 8 novembre.

Les Sénateurs d’Ottawa, les Rangers de New York et les Hurricanes de la Caroline sont les équipes qui pourraient être le plus occupées par ces dossiers, alors que quatre de leurs joueurs ont demandé l’arbitrage salarial.

Dans le cas des Sénateurs, les attaquants Connor Brown, Chris Tierney et Nick Paul pourraient se présenter devant l’arbitre, ainsi que le défenseur Christian Jaros.

Les audiences pourraient coûter particulièrement cher aux Rangers et aux Sabres de Buffalo. L’attaquant Ryan Strome et le défenseur Tony DeAngelo ont manifesté leur intérêt pour l’arbitrage dans le camp des Rangers, après des saisons respectives de 59 et 53 points. Les attaquants Victor Olofsson et Sam Reinhart ont fait la demande chez les Sabres, après des campagnes respectives de 42 et 50 points.

Chez le Canadien de Montréal, Josh Anderson, Xavier Ouellet et Charles Hudon étaient admissibles à l’arbitrage. Anderson et Ouellet ont toutefois conclu des ententes avant la limite pour faire la demande et Hudon a décidé de ne pas se prévaloir de cet outil de négociation.