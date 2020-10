Malgré la panoplie de contrats distribués vendredi lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, plusieurs étoiles de la LNH étaient toujours disponibles samedi, dont le défenseur Alex Pietrangelo et l’ailier Taylor Hall.

La Presse Canadienne

En raison du gel du plafond salarial et de la baisse des revenus, une situation liée à la pandémie de la COVID-19, les équipes sont plus hésitantes à offrir des gros contrats. C’est la première fois depuis 2012 que plusieurs des meilleurs joueurs disponibles ne choisissent pas une destination dès la première journée du marché, quand Zach Parise et Ryan Suter avaient attendu quelques jours avant d’opter pour le Wild du Minnesota.

La carrousel des gardiens a retenu l’attention vendredi, puis un premier gros domino est tombé du côté des défenseurs en milieu de soirée, quand l’ancien des Bruins de Boston Torey Krug a signé un contrat de sept saisons et 45,5 millions US avec les Blues de St. Louis. Son arrivée chez les Blues a mis une croix sur le retour de Pietrangelo, qui était leur capitaine.

PHOTO WINSLOW TOWNSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Torey Krug aura pour mission de remplacer Alex Pietrangelo avec les Blues de St. Louis.

Plusieurs rumeurs envoient Pietrangelo chez les Golden Knights de Vegas, qui ont libéré de l’espace sur leur masse salariale en échangeant Paul Stastny aux Jets de Winnipeg, vendredi matin.

Pour leur part, les Oilers d’Edmonton se sont entendus avec le défenseur Tyson Barrie, qui a décidé de miser sur lui-même en acceptant une offre d’une saison et 3,75 millions.

Barrie a amassé 346 points en 554 matchs dans la LNH avec l’Avalanche du Colorado et les Maple Leafs de Toronto. Acquis par les Leafs l’été dernier, le courant n’a pas cliqué entre lui et l’entraîneur-chef Mike Babcock, mais il a finalement conclu la dernière campagne avec 39 points en 70 matchs.

Le natif de Victoria a écoulé un contrat de quatre saisons qui lui rapportait un salaire moyen annuel de 5,5 millions. Barrie, qui est âgé de 29 ans, espérait se placer en position pour toucher le gros lot avec une bonne campagne avec les Leafs. Il aura une autre occasion de le faire en jouant avec Connor McDavid et Leon Draisaitl.

« Pour moi, c’était une décision facile à prendre », a dit Barrie, qui a reçu un appel de McDavid cette semaine pour le convaincre de rejoindre le camp des Oilers.

« Ce n’était pas une question d’argent cette saison, mais plutôt de revenir m’établir et démontrer à tout le monde dans la ligue que je suis encore un assez bon joueur. »

Les Oilers ont aussi consenti un contrat d’une saison et deux millions au gardien Mike Smith, qui a disputé 39 matchs avec eux l’hiver dernier. Le vétéran âgé de 38 ans a compilé un dossier de 19-12-6 avec une moyenne de 2,95 et un taux d’efficacité de ,902.

D’autres équipes ont continué à réussir des prises samedi, même si les plus gros poissons sont toujours à l’eau. Les Red Wings de Detroit ont accordé des contrats au gardien Thomas Greiss, pour deux saisons et 7,2 millions, et au défenseur Troy Stetcher, pour deux saisons et 3,4 millions.

Les Predators de Nashville ont mis la main sur l’attaquant Nick Cousins pour deux saisons et trois millions, tandis que les Bruins ont obtenu l’attaquant Craig Smith pour trois saisons et 9,3 millions. Les Jets de Winnipeg ont conclu un pacte d’une saison et 750 000 $ avec le vétéran centre Nate Thompson.

Le centre Mikko Koivu portera l’uniforme des Blue Jackets de Columbus la saison prochaine, après avoir passé l’ensemble de sa carrière dans la LNH avec le Wild. Koivu, qui est âgé de 37 ans, a signé un contrat d’une saison et 1,5 million.

De leur côté, les Sharks de San Jose ont réglé un dossier important, concluant une entente de quatre saisons et 18,9 millions avec l’attaquant Kevin Labanc. Ce dernier était joueur autonome avec compensation après avoir écoulé un contrat d’un an et un million. Il a amassé 14 buts et 19 aides en 70 matchs l’hiver dernier.

– Avec Stephen Whyno, Associated Press