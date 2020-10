Le tournage de la publicité a bien attiré un brin de controverse au sujet de l’utilisation du mythique chandail numéro 10 de Guy Lafleur.

La Presse

N’empêche, ce retour sur glace était pour la bonne cause, l’alliance entre le légendaire démon blond et la Fondation du CHUM. Voici, en primeur, le résultat du tournage. Une publicité d’autant plus importante maintenant que l’on connaît le diagnostic de récidive de cancer de Lafleur.