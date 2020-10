L’Avalanche du Colorado a acquis l’ailier Brandon Saad dans une transaction avec les Blackhawks de Chicago qui a impliqué quelques joueurs, samedi.

La Presse Canadienne

L’Avalanche a échangé les défenseurs Nikita Zadorov et Anton Lindholm aux Blackhawks en retour de Saad et du défenseur Dennis Gilbert. La troupe de Chicago retiendra 1 million US du salaire de six millions de Saad pour la prochaine saison.

Zadorov est un joueur autonome avec compensation, mais les Blackhawks ont indiqué qu’il avait accepté l’offre qualificative de 3,2 millions avant la transaction. Il a amassé quatre buts et 13 points en 64 parties cette saison. Lindholm a disputé 66 parties dans la LNH, dont quatre en 2019-20.

Saad a inscrit 21 buts et 33 points en 58 matchs l’an dernier. Il s’agissait de la troisième année de son deuxième passage avec les Blackhawks, avec qui il a gagné deux coupes Stanley avant d’être échangé aux Blue Jackets, en juin 2015. Gilbert a joué 22 matchs dans le circuit Bettman.

Âgé de 27 ans, Saad a obtenu 169 buts et 178 aides en 588 matchs dans la LNH, avec les Blackhawks et les Blue Jackets. Il a aussi récolté 18 buts et 24 assistances en 81 parties éliminatoires.