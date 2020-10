Mardi soir, les Capitals de Washington ont procédé à une transaction pour s’avancer au 22e rang lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) et ainsi sélectionner l’attaquant des Saguenéens Hendrix Lapierre. Le recruteur professionnel de l’organisation championne de la Coupe Stanley en 2018, Martin Pouliot, était aux premières loges et confirme que les membres de l’état-major avaient en haute estime le Gatinois.

« On était bien excités d’avoir pu mettre la main sur Hendrix. Il était quand même assez haut sur notre liste. Je pense que c’est un petit gars qui a beaucoup de talent, une bonne vision du jeu, des mains et un bon coup de patin. Il a tout pour réussir, mais le repêchage, c’est la première étape », raconte en entrevue téléphonique Martin Pouliot qui, à défaut d’être présent à Washington, participait à la table ronde via Zoom de sa résidence de Québec.

