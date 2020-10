Le gardien Cory Schneider, des Devils du New Jersey, devant Brendan Gallagher, des Canadiens, le 14 décembre 2017 au Centre Bell.

(Newark) Les Devils du New Jersey ont placé le gardien de but Cory Schneider au ballottage dans le but de racheter les deux dernières années de son contrat.

La Presse Canadienne

Les Devils ont annoncé leur décision à la veille de l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Il devait empocher 6 millions US à chacune des deux prochaines campagnes. Le rachat coûtera plutôt 8 millions aux Devils, et ce montant sera étalé sur les quatre prochaines années.

Schneider, âgé de 34 ans, avait été opéré à une hanche après la participation des Devils aux séries éliminatoires de la LNH en 2017-2018. Il a connu des ennuis ces deux dernières saisons.

Il a compilé une fiche de 3-6-2 avec un jeu blanc au cours de la dernière saison, qui a été écourtée par la pandémie de coronavirus. Schneider n’a d’ailleurs disputé que 26 rencontres dans la LNH depuis qu’il est passé sous le bistouri.

Les Devils tenteront vraisemblablement d’acquérir un gardien auxiliaire sur le marché des joueurs autonomes ou par l’entremise d’une transaction, afin d’épauler leur gardien partant Mackenzie Blackwood.

Le hockeyeur âgé de 23 ans s’est illustré la saison dernière avec une fiche de 22-14-8, assortie d’une moyenne de buts alloués de 2,77 et de trois jeux blancs.

– Avec The Associated Press