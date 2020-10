(Longueuil) La Ligue de hockey junior majeur du Québec a confirmé que huit membres de l’organisation du Phoenix de Sherbrooke avaient reçu un diagnostic positif à la COVID-19, jeudi.

La Presse Canadienne

Depuis le début de la semaine, les joueurs et le personnel du Phoenix avaient été placés en isolement préventif et s’étaient soumis à des tests de dépistage du virus.

Ce n’est pas la première éclosion du genre à frapper durement le circuit Courteau.

Mercredi, la LHJMQ a confirmé une éclosion de 18 cas de COVID-19 au sein des joueurs et du personnel de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

En conséquence, les activités du Phoenix sont toujours suspendues indéfiniment – comme celles de l’Armada. La période d’isolement obligatoire pour les joueurs ainsi que les membres du personnel est d’une durée minimale de 14 jours.

Lundi, la LHJMQ avait confirmé un premier cas de COVID-19 d’un joueur de l’Armada, à peine quelques heures après la décision du gouvernement du Québec d’interrompre certaines activités sportives et de loisirs dans les régions de la province en zone rouge, dans la foulée de la pandémie du coronavirus.

Cette décision a un impact important sur l’Armada, mais aussi sur les Remparts de Québec, les deux clubs devant en principe cesser toutes leurs activités au moins jusqu’à la fin octobre.

Cependant, les Remparts ont obtenu la permission de poursuivre leurs séances d’entraînement sur glace. Avant le début des classes, les Remparts avaient convenu avec les établissements scolaires fréquentés par leurs joueurs que leurs cours se feraient à distance cette saison, a expliqué la porte-parole du club. Les joueurs suivent ainsi leurs cours regroupés au Centre Vidéotron avant de regagner leur domicile, créant ainsi une bulle de la même façon que les groupes-classes des programmes sports-études.

Sans le savoir, cette décision prise par les Remparts cet été leur sourit aujourd’hui, puisqu’elle leur permet de poursuivre leur entraînement. Mardi, le directeur général et entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy, a indiqué que l’organisation allait proposer à la ligue de réunir tous ses joueurs et membres du personnel dans un hôtel afin de pouvoir disputer ses rencontres.

En fin d’après-midi mercredi, la direction de la LHJMQ a annoncé plusieurs changements au calendrier, liés à la situation sanitaire qui prévaut chez l’Armada, le Phoenix ainsi que chez les Remparts. Ainsi, quatre matchs impliquant les Huskies de Rouyn-Noranda – deux contre les Olympiques de Gatineau et autant face aux Foreurs de Val-d’Or – ont été avancés et seront joués entre les 9 et 17 octobre. Un duel entre les Cataractes de Shawinigan et les Saguenéens de Chicoutimi aura lieu le 11 octobre. Dix autres rencontres, soit quatre de l’Armada, quatre du Phoenix et deux des Remparts, prévues durant cette même période, ont été reportées.