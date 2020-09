(New York) La rumeur courait depuis quelques jours déjà ; la nouvelle a été confirmée mercredi par le club : les Rangers de New York ont racheté la dernière année au contrat du gardien Henrik Lundqvist.

La Presse Canadienne

Lundqvist a disputé 887 rencontres en 15 saisons avec les Rangers, compilant une fiche de 459-310-96. Il a conservé une moyenne de buts alloués de 2,43 et un taux d’efficacité de ,918, en plus de réussir 64 jeux blancs.

50 records d’équipe

Le Suédois quitte l’organisation en détenant pas moins de 50 records, dont le nombre de victoires, de jeux blancs, le meilleur taux d’efficacité, le nombre de matchs (130), de victoires (61) et de jeux blancs en séries (10).

Lundqvist a remporté le trophée Vézina en 2011-12, en plus d’être finaliste pour son obtention en quatre autres occasions.

Le gardien vient au sixième rang de tous les temps de la LNH pour les victoires, huitième pour les matchs joués et 16e pour les blanchissages. Ses 459 victoires et 887 matchs avec les Rangers le placent au deuxième rang de ces statistiques avec une seule équipe, derrière Martin Brodeur et ses performances au New Jersey.

Avec Lundqvist devant le filet, les Rangers ont accédé à une finale de la Coupe Stanley et à trois finales d’association.

Neuf fois, il a été élu joueur par excellence de l’équipe, dont sept fois d’affilée de 2006-07 à 2012-13.

Le natif d’Are, une petite ville à 600 km au nord-ouest de Stockholm, a choisi au septième tour, 205e au total, au repêchage de 2000.