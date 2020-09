Les Red Wings ont acquis Sam Gagner des Oilers d’Edmonton le 24 février, et il a disputé six matchs avec la formation du Michigan.

(Détroit) Les Red Wings de Detroit ont octroyé une prolongation de contrat d’un an à l’attaquant Sam Gagner, samedi.

Associated Press

Les Red Wings ont acquis Gagner des Oilers d’Edmonton le 24 février, et il a disputé six matchs avec la formation du Michigan.

En 42 matchs cette saison avec les Red Wings et les Oilers, Gagner a inscrit six buts et amassé sept mentions d’assistance. Il a fêté son 31e anniversaire en août.

Il s’agissait de la 13e campagne de Gagner dans la LNH. Il a marqué 164 buts et récolté 295 mentions d’aide en 844 rencontres dans le circuit Bettman.

Les Red Wings ont aussi offert une prolongation de contrat d’un an à l’attaquant Turner Elson. Elson, qui est âgé de 28 ans, a passé ses trois dernières saisons avec les Griffins de Grand Rapids, dans la Ligue américaine de hockey.