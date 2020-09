(Détroit) Les Red Wings de Detroit ont acquis le défenseur des Rangers de New York Marc Staal ainsi qu’un choix de deuxième ronde en 2021 en retour de considérations futures, samedi.

Associated Press

Âgé de 33 ans, Staal a amassé deux buts et neuf aides en 52 matchs lors de la dernière campagne. Il a disputé la totalité de ses 13 saisons dans la LNH avec les Rangers.

Staal se retrouve au sixième rang de l’histoire des Rangers avec 892 matchs joués.

Les Red Wings, qui sont en reconstruction, détiennent 20 choix au cours des deux prochains repêchages, dont six au cours des 65 premières sélections cette année.

Staal est un des sept joueurs à avoir joué avec les Rangers lors de trois décennies différentes. La formation de New York a atteint la finale de l’Association Est à trois reprises entre 2012 et 2015 et elle s’est inclinée en finale de la Coupe Stanley en 2014.