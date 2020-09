(Laval) Le Rocket de Laval a consenti un contrat d’une saison, à deux volets, à l’attaquant Brent Gates.

La Presse Canadienne

Gates, un joueur de centre de six pieds, deux pouces et 196 livres a inscrit quatre buts et une aide en 20 matchs avec les Gulls de San Diego la saison dernière, dans la Ligue américaine de hockey.

Le hockeyeur de Grand Rapids, au Michigan, a également disputé 25 rencontres dans l’ECHL avec les Oilers de Tulsa, où il a marqué 10 buts et amassé 10 mentions d’assistance.

Gates a été un choix de troisième tour, 80e au total, des Ducks d’Anaheim lors du repêchage de la LNH en 2015.