Leon Draisaitl gagne les trophées Hart et Ted Lindsay

(Edmonton) L’attaquant des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl a réussi un doublé en gagnant le trophée Hart et le Trophée Ted Lindsay, lundi soir.

La Presse Canadienne

À l’origine prévue à Las Vegas, la remise des trophées de la LNH s’est plutôt tenue à Edmonton. Draisaitl n’a cependant pas été dérangé par ce changement de programme, devenant le sixième joueur différent à réussir ce doublé au cours des sept dernières années.

Draisaitl, qui a remporté ces deux honneurs pour une première fois en carrière, a terminé au sommet de la LNH au chapitre des points (110), des mentions d’assistance (67), des points en avantage numérique (44), de la moyenne de temps de glace pour un attaquant (22 : 37) et des buts vainqueurs (10).

L’Allemand de 24 ans a récolté au moins un point dans 56 des 71 parties auxquelles il a pris part cette saison. Il a également connu 33 matchs de plus d’un point.

Draisaitl a devancé l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon et l’attaquant des Rangers de New York Artemi Panarin au scrutin des deux trophées.

MacKinnon a conclu la saison 2019-20 avec 93 points, dont 35 buts, tandis que Panarin a obtenu 95 points, dont 32 buts.

La soirée s’est amorcée alors que le défenseur de l’Avalanche Cale Makar a mis la main sur le trophée Calder, remis à la recrue de l’année dans la LNH.

PHOTO RON CHENOY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Cale Makar

Makar a excellé cette saison, amassant 12 buts et 50 points en seulement 57 parties. Il a mené tous les défenseurs recrues du circuit au chapitre des buts et il a terminé au premier rang de toutes les recrues avec quatre buts victorieux.

L’arrière de 21 ans est le quatrième joueur de l’Avalanche à remporter le trophée Calder et le premier depuis MacKinnon, au terme de la saison 2013-14. Gabriel Landeskog (2011-12) et Chris Drury (1998-99) sont les autres lauréats de la troupe du Colorado.

Le défenseur des Canucks de Vancouver Quinn Hughes et l’attaquant des Blackhawks de Chicago Dominik Kubalik étaient également finalistes.

Hughes a été le productif parmi toutes les recrues de la LNH grâce à une récolte de 53 points. Il s’agissait du plus haut total de points par un défenseur recrue depuis la saison 1991-92. Kubalik a quant à lui trôné au sommet chez les recrues avec 30 buts.

L'attaquant du Canadien Nick Suzuki a terminé au 9e rang du scrutin, mais il s'est mérité une place au sein de l'équipe d'étoiles des recrues de la LNH.

Le gardien des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck a pour sa part gagné pour une première fois en carrière le trophée Vézina.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Connor Hellebuyck

Hellebuyck est devenu le premier gardien des Jets à remporter cet honneur et il ne l’aura pas volé. Il a terminé au deuxième rang au chapitre des victoires (31) et au premier échelon au chapitre des blanchissages (six).

Malgré les nombreux blessés, les Jets sont restés dans la course aux séries jusqu’au bout avant l’interruption de la saison. Hellebuyck a été la principale raison grâce à un pourcentage d’arrêts de ,922 et une moyenne de buts alloués de 2,57.

Le gardien du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy, qui avait gagné ce trophée l’an dernier, et le gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask, étaient aussi finalistes.

Vasilevskiy a conclu la campagne au sommet de la LNH grâce à 35 victoires. La moyenne de buts alloués de 2,12 de Rask lui a permis de terminer au premier rang chez les gardiens ayant disputé au moins le tiers de la saison.

Finalement, le défenseur des Predators de Nashville Roman Josi a mis la main sur le trophée Norris pour une première fois en carrière.

Josi a connu une saison remarquable, terminant au deuxième rang chez les défenseurs au chapitre des buts (16), des aides (49) et des points (65). Il est le premier joueur des Predators a gagner ce trophée.

Victor Hedman, du Lightning, et John Carlson, des Captials de Washington, étaient également finalistes. Hedman a gagné le trophée Norris en 2017-18 alors que Carlson, qui a mené tous les défenseurs avec 75 points, tentait de recevoir cet honneur pour une première fois.