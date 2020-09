Pour Nicolas Roy, le portrait de la dernière saison, et surtout des séries éliminatoires, dans la Ligue nationale de hockey (LNH) est en deux teintes. Sur le plan personnel, il a fait sa place avec les Golden Knights, disputant tous les matchs du parcours de l’équipe de Las Vegas qui s’est terminé en finale de l’Ouest, mais justement, avec un petit sentiment d’inachevé.

« Pour nous, c’est quelque chose de quand même gros d’atteindre la finale de conférence. En même temps, on visait vraiment la coupe cette année. On avait vraiment une belle équipe, donc c’est un petit peu décevant. On vit un peu les deux émotions avec la fierté, mais aussi la déception », exprime l’ancien capitaine des Saguenéens de Chicoutimi en entrevue téléphonique.

