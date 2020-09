(Glendale) Les Coyotes de l’Arizona ont embauché Bill Armstrong comme directeur général, jeudi.

La Presse Canadienne

Armstrong, qui est âgé de 50 ans, était directeur général adjoint et directeur du recrutement amateur des Blues de St. Louis depuis deux saisons. Il faisait partie de cette organisation depuis 2004, d’abord comme recruteur amateur, puis comme directeur du recrutement amateur à compter de 2010.

« Nous sommes très impressionnés par son expérience, ses connaissances du hockey, son habileté à évaluer le talent et son palmarès au repêchage », a affirmé le président des Coyotes, Xavier Gutierrez, dans un communiqué.

En tant que responsable du repêchage amateur, Armstrong a construit les fondations de l’équipe des Blues qui a remporté la Coupe Stanley en 2019, repêchant notamment Jordan Binnington, Jake Allen, Joel Edmundson, Robby Fabbri, Colton Parayko et Robert Thomas.

« Je crois que les propriétaires sont engagés à construire une culture gagnante, a dit Armstrong. L’équipe compte sur un très bon jeune noyau, des joueurs talentueux et des partisans passionnés. Je suis très heureux d’avoir l’occasion de bâtir une équipe qui prétendra aux grands honneurs année après année. »

Armstrong remplace donc John Chayka, dont l’association avec les Coyotes a pris fin en juillet. Steve Sullivan occupait depuis les fonctions de directeur général sur une base intérimaire.

Les Coyotes ont terminé la dernière saison au cinquième rang de la section Pacifique, avec un dossier de 33-29-8. Ils ont éliminé les Predators de Nashville en quatre rencontres lors de la ronde de qualification, puis ont été vaincus en cinq matchs par l’Avalanche du Colorado lors des quarts de finale de l’Association de l’Ouest.

Avant de rejoindre les Blues, Armstrong avait été entraîneur pendant six saisons dans la Ligue américaine de hockey (LAH) et l’ECHL. Natif de Richmond Hill, en Ontario, Armstrong a disputé neuf saisons comme joueur professionnel dans la LAH et la Ligue internationale de hockey, après avoir été repêché en troisième ronde par les Flyers de Philadelphie en 1990.