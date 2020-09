La route vers la Coupe Stanley est parfois longue. Parlez-en à Jim Nill, 62 ans, directeur général de l’année dans la LNH, dont les Stars viennent d’atteindre la finale pour la première fois en 20 ans.

Mathias Brunet

La Presse

Nill est en poste à Dallas depuis 2013. En sept ans, les Stars ont raté les séries trois fois et remporté deux rondes. Ils n’avaient jamais franchi la deuxième ronde avant cet été. Ils ont connu une seule saison de plus de 93 points en sept ans.

Le Canadien, on le rappelle, avait obtenu 96 points il y a deux ans et néanmoins raté les séries éliminatoires.

Dallas a terminé au 24e rang dans la Ligue nationale à la quatrième année de son règne. Pour plusieurs, ça aurait valu un congédiement.

Rick Bowness est le quatrième entraîneur sous Jim Nill. Celui-ci a nommé Lindy Ruff à son arrivée. Ken Hitchcock a succédé à Ruff en 2017. Puis Jim Montgomery a été embauché en 2018, avant d’être congédié en janvier.

Voyons comment cet ancien attaquant modeste de la LNH dans les années quatre-vingt a patiemment bâti ce club.

Formé à l’école des Red Wings

Nill a fait ses classes dans l’organisation des Red Wings de Detroit pendant presque vingt ans, entre 1994 et 2013, avant d’être enfin promu DG. Il a travaillé étroitement avec Ken Holland à titre de directeur du développement des joueurs, puis adjoint au directeur général.

Il est donc imprégné des valeurs des Red Wings : bâtir à l’aide du repêchage, patience avec les jeunes, mais aussi importance d’un leadership vétéran.

Les Stars avaient remporté une seule ronde de séries en onze ans à son arrivée. Ils avaient une lacune criante, l’absence de centres offensifs. Jamie Benn y avait été muté par défaut.

Quelques semaines après son arrivée, Jim Nill a réussi son coup de maître : obtenir un centre numéro un de 21 ans, Tyler Seguin, sans toucher à son noyau. Il a cédé Loui Eriksson, Reilly Smith et Joe Morrow au DG des Bruins à l’époque, Peter Chiarelli, pour obtenir Seguin. Celui-ci lui a donné depuis six saisons de plus de 70 points, dont deux de 80 points ou plus.

Après Seguin, Spezza

Un an plus tard, Nill mettait la main sur un autre centre offensif, Jason Spezza, des Sénateurs d’Ottawa, pour Alex Chiasson et un choix de deuxième ronde. Spezza a obtenu deux saisons de plus de 60 points à son arrivée.

Malgré tout, il a fallu attendre l’émergence de son premier trio de jeunes défenseurs avant de voir les Stars devenir l’équipe actuelle.

John Klingberg était encore à Frolunda en 2013, après avoir été repêché en cinquième ronde trois ans plus tôt. Esa Lindell avait été repêché en 2012 et partageait encore son temps entre le circuit junior finlandais et la Ligue d’élite. Et la pièce maitresse, Miro Heiskanen, avait alors… 13 ans.

On parlait du repêchage. Six joueurs repêchés par les Stars sous le règne de Jim Nill ont participé aux séries cet été. Parmi lesquels trois joueurs importants : Heiskanen, quatrième choix au total en 2017, Denis Gurianov, choix de première ronde en 2015, et Roope Hintz, choix de deuxième ronde la même année.

Recrutement rebâti sous Nill

Le recrutement amateur des Stars était un désastre avant l’arrivée de Jim Nill. Malgré plusieurs succès en cours de carrière, la fin de règne de Les Jackson comme directeur du recrutement amateur n’a pas été glorieuse avec plusieurs échecs récents en première ronde : Radek Faksa, Valeri Nichushkin, Jack Campbell et Scott Glennie. Par contre, les Stars ont réussi à dénicher Lindell et Klingberg dans les rondes plus tardives.

Mais ne donnons pas le crédit à Jackson dans le cas de Klingberg. Le directeur du recrutement amateur des Stars en Europe, Kari Takko, 57 ans, en poste à Dallas depuis 2000, et patron du repêchage européen depuis 2010, a dû supplier Jackson de repêcher le Suédois en cinquième ronde en 2010.

Nill a apporté des changements dès son arrivée. Il a amené avec lui le directeur du recrutement amateur des Wings, Joe McConnell, qui a occupé cette fonction pendant dix ans à Detroit. Et il a sagement conservé Takko.

Heiskanen, 21 ans, repêché après Nico Hischier, Nolan Patrick et Cale Makar en 2017, joue 25 minutes par match depuis le début des séries et vient au quatrième rang des compteurs de la LNH en éliminatoires, derrière Nathan MacKinnon, Brayden Point et Nikita Kucherov, avec 22 points en 21 matchs.

Habile sur le marché des joueurs autonomes

Le DG des Stars a complété sa formation en étant actif sur le marché des joueurs autonomes, comme le faisait si bien Ken Holland lors des grandes années des Red Wings. Ben Bishop, Alexander Radulov, Joe Pavelski, Corey Perry et Andrej Sekera se sont ainsi greffés au noyau au fil des ans.

Il faut du flair, mais aussi de la chance pour atteindre la finale. Les Stars ont remporté un seul de leurs dix premiers matchs en début de saison. Ils ont congédié Montgomery pour ses problèmes de dépendance à l’alcool, en le remplaçant par Rick Bowness, incapable de se trouver un poste d’entraîneur en chef depuis 2004 après avoir été exclu des séries huit fois en neuf saisons lors de ses expériences précédentes.

Les Stars ont accédé au carré d’as en l’emportant en prolongation dans le septième match contre l'Avalanche du Colorado grâce à un tour du chapeau de Joel Kiviranta, 24 ans, jamais repêché, et rarement rappelé de la Ligue américaine cet hiver.

Il s’en faut parfois de peu pour que les éloges ne se transforment en critiques…

Relisez la grande entrevue accordée par Jim Nill à Mathias Brunet en novembre 2015 : https://plus.lapresse.ca/screens/8c732d49-b7d8-416a-9f6f-f805a13d1e6a__7C___0.html