(Buffalo) Les Sabres de Buffalo ont acquis le joueur de centre du Wild du Minnesota Eric Staal en retour de l’attaquant Marcus Johansson, mercredi.

John Wawrow

Associated Press

Cette transaction est la première complétée par le nouveau directeur général des Sabres, Kevyn Adams, qui a remplacé Jason Botterill en juin. Adams connaît bien Staal, car les deux hommes ont remporté la Coupe Stanley comme coéquipiers avec les Hurricanes de la Caroline, en 2006.

Staal et Johansson en sont à la dernière année de leur contrat et les Sabres économiseront 1,25 million US sous la masse salariale. Cependant, la troupe de Buffalo se vieillit parce que Staal, qui est âgé de 35 ans, est six ans plus vieux que Johansson.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Marcus Johansson

Staal viendra combler un besoin au centre. Il est un vétéran de 17 saisons dans la LNH et il a marqué 19 buts en 66 parties en 2019-20. Il a également amassé 28 aides lors de cette saison écourtée en raison de la pandémie de COVID-19.

Staal occupe le sixième rang parmi les joueurs actifs de la LNH avec 436 buts et le huitième échelon avec 1021 points.

Johansson a éprouvé des difficultés à faire sa place avec les Sabres lors de sa première saison avec l’équipe. Il a obtenu neuf buts et 30 points en 60 matchs.