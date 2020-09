Le repêchage, qui devait avant la pandémie de COVID-19 avoir lieu les 26 et 27 juin à Montréal, aura lieu en ligne à partir du 6 octobre. Les Rangers de New York, qui détiennent le premier choix, y sélectionneront selon toute évidence le grand espoir Alexis Lafrenière. Les rondes suivantes auront lieu le 7 octobre et le repêchage se tiendra virtuellement.

(Edmonton) La Ligue nationale de hockey a devancé son repêchage aux 6 et 7 octobre et a fixé au 9 octobre le début du marché des joueurs autonomes.

Associated Press

La première ronde du repêchage aura lieu le 6 octobre et les Rangers de New York, qui détiennent le premier choix, y sélectionneront selon toute évidence le grand espoir Alexis Lafrenière. Les rondes suivantes auront lieu le 7 octobre et le repêchage se tiendra virtuellement.

Le coup d’envoi du marché des joueurs autonomes sera donné deux jours plus tard. Et à la suite de la prolongation de la convention collective entre la ligue et l’Association des joueurs de la LNH, il n’y aura pas de période d’entrevue dans les jours précédant le début de cette période.

Le repêchage était initialement prévu les 26 et 27 juin et devait se tenir à Montréal. Le 25 mars, en raison de la pandémie de COVID-19, il a été reporté au 9 et 10 octobre, et le marché des joueurs autonomes l’un de ces jours ou neuf jours après le dénouement de la finale de la Coupe Stanley. Avec les finales d’Association actuellement en cours, la finale de la Coupe Stanley pourrait se terminer à la fin septembre ou se prolonger jusqu’au début d’octobre.