La controverse des gardiens est-elle relancée chez les Golden Knights ?

Mathias Brunet

La Presse

Après une victoire convaincante de Vegas aux dépens des Canucks lors du premier match de la série, les Knights ont perdu de façon nette par la marque de 5-2 mardi soir.

Les quatre buts accordés par le nouveau gardien numéro un des Golden Knights, Robin Lehner, n’ont sans doute pas déplu aux fans de Marc-André Fleury.

L’entraîneur de Vegas, Peter DeBoer, est resté de glace en vidéoconférence mercredi après-midi lorsqu’un collègue a abordé le sujet au début de son point de presse.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Peter DeBoer

« On a un plan avec nos gardiens, mais on ne le dévoilera pas. Mais rien n’a changé pour moi, les deux vont jouer. »

Rien n’indique pour autant que Fleury doit s’attendre à remplacer Lehner jeudi.

Obtenu en février en retour d’un choix de cinquième ronde, Lehner a volé le poste de gardien numéro un à Fleury en séries éliminatoires.

Fleury, 35 ans, a disputé un match en ronde préliminaire contre St. Louis, où il a accordé quatre buts, et le troisième match de la série de première ronde contre Chicago, la première de deux rencontres en 24 heures. Lehner a disputé les huit autres matchs.

Les prochaines rencontres ont lieu jeudi et samedi, mais Vegas et Vancouver disputeront deux matchs en 24 heures lundi et mardi si un sixième match est nécessaire. DeBoer faisait-il référence à cette séquence la semaine prochaine ?

La décision de reléguer Fleury, la vedette des Knights depuis leur naissance, à un rôle secondaire, fait beaucoup jaser.

L’agent de Fleury, Allan Walsh, a semé la controverse la semaine dernière avec un tweet ravageur, où l’on voit Fleury en uniforme avec une épée qui lui transperce le dos. Le nom de l’entraîneur Peter DeBoer y est inscrit.

« C’est uniquement du tapage, a rappelé DeBoer mercredi. Ce genre de truc n’entre pas dans notre vestiaire et n’affecte pas nos plans. »

Fallait-il s’insurger pour autant de la décision de Peter DeBoer, embauché en janvier après le congédiement de Gerard Gallant, d’accorder sa confiance à Lehner ?

Le DG des Golden Knights, Kelly McCrimmon, n’a pas acquis un second gardien numéro un par hasard. Fleury connaissait une saison régulière inférieure à ses propres standards avant l’interruption de la saison. Il avait un bon ratio de victoire/défaite, mais affichait sa pire moyenne de buts alloués, 2,77, et son pire taux d’arrêts, .905, depuis sa deuxième saison en carrière, à Pittsburgh, en 2006-2007.

En trois matchs après son arrivée à Vegas, Lehner, 29 ans, finaliste au trophée Vézina en 2019, a accordé seulement cinq buts et remporté ses trois matchs. En huit matchs de séries, il affiche une moyenne de 2,34 et un taux d’arrêts de .909.

Lehner sera joueur autonome sans compensation à la fin de l’année. Il reste à Fleury deux années de contrat à un salaire annuel de sept millions.

Malgré toute l’affection des Québécois pour Marc-André Fleury, on peut difficilement blâmer Lehner pour les quatre buts accordés mardi. La défense des Golden Knights a été atroce devant les jeunes loups de Vancouver.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Alexander Edler (23), Alec Martinez (23) et Robin Lehner (90).

Sur le premier but, Elias Pettersson a servi une passe parfaite à Tyler Toffoli, laissé complètement seul par Alec Martinez devant le but. Sur le second, Bo Horvat était seul dans l’enclave en supériorité numérique. Pettersson a marqué le troisième en transperçant la défense adverse avec une facilité déconcertante. Sur le quatrième, Horvat et Boeser étaient seuls devant Lehner, alors que les cinq joueurs de Vegas se trouvaient à proximité… de la ligne bleue. Les défenseurs Nate Schmidt et Brayden McNabb en feront des cauchemars, de même que Nicolas Roy, qui a relâché sa surveillance devant le filet.

« Nous étions un peu en retard, un peu lents, un peu mous », a confié Peter DeBoer en vidéoconférence après la rencontre. Tu reçois ce que tu mérites dans cette Ligue la plupart des soirs où tu joues de cette façon. Nous savions pourtant ce qui nous attendait dans ce deuxième match, mais nous n’étions pas prêts. »

Les Golden Knights savent ce qu’ils doivent améliorer dans le troisième match. « Il y a un match en première ronde contre Chicago où nous avions vraiment bien fait, mais Corey Crawford a volé le match, a déclaré DeBoer mercredi. La deuxième rencontre face à Vancouver était différente. Je n’ai pas aimé notre attention aux détails, notre respect du plan de match en première période. On a fixé certains problèmes en deuxième période, mais c’était trop peu trop tard. On doit être meilleurs en couverture défensive. »

Il ne fallait pas compter sur les jeunes Canucks pour battus après leur défaite de 5-0 lors du premier match. La suite s’annonce intéressante.