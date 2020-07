Dilemmes devant le filet

Les camps d’entraînement ont beau être terminés, le portrait des gardiens de but partants à travers la LNH est encore très imprécis, et une majorité d’équipes pourraient attendre à la toute dernière minute pour faire leur choix en vue de la série de qualification. Et encore, les choses pourraient changer très rapidement, parfois au détriment de gardiens établis. Portrait des luttes qui se déroulent aux quatre coins de la ligue.