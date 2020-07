PHOTO TERRENCE LEE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS

Connor Hellebuyck, des Jets de Winnipeg, est finaliste à l’obtention du trophée Vézina. Il a disputé le plus grand nombre de matchs avec 58. C’est aussi lui qui a fait face au plus grand nombre de tirs (1796), effectué le plus grand nombre d’arrêts (1656) et de jeux blancs (six). Il s’est classé deuxième pour les départs (56), les victoires (31) et le temps de jeu (3268 : 33).