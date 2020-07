COVID-19: Marc Bergevin respecte la loi du silence de la LNH

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a respecté la loi du silence imposée par la LNH en matière de blessures et de maladies lors des phases 3 et 4 de son plan de relance, refusant de commenter les cas potentiels de la COVID-19 au sein de l’équipe rapportés par The Athletic