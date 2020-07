Trophée Calder: Hughes, Makar et Kubalik finalistes

(New York) Les défenseurs Quinn Hughes et Cale Makar ainsi que l’attaquant Dominik Kubalik sont les trois finalistes au trophée Calder, remis à la recrue par excellence dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse canadienne

Dans l’uniforme des Canucks de Vancouver, Hughes a amassé huit buts et 45 aides pour un total de 53 points en 68 parties. Du coup, il est devenu le troisième défenseur de l’ère moderne, soit depuis la saison 1943-1944, à dominer toutes les recrues pour le nombre de points (seul en tête ou à égalité). Les deux autres sont Brian Leetch, avec les Rangers de New York en 1988-1989, et Bobby Orr, avec les Bruins de Boston en 1966-67.

Sa récolte de 53 points est la plus élevée par un défenseur recrue de la LNH depuis que Nicklas Lidstrom a inscrit 60 points en 80 parties avec les Red Wings de Detroit en 1991-1992.

Hughes a également été le meneur parmi les recrues en 2019-2020 aux chapitres des aides (45), des aides en avantage numérique (22) et des points en avantage numérique (25). Il s’est aussi classé dans le top 5 pour le temps moyen sur la patinoire (2e, 21:53), pour le nombre de minutes jouées (2e, 1448:09) et pour les tirs au but (5e, 126).

Originaire d’Orlando, en Floride, Hughes espère devenir le deuxième joueur des Canucks en autant de saisons à mériter l’honneur, après Elias Pettersson en 2018-2019. Les Bruins de Boston forment la dernière équipe à avoir réalisé pareil tour de force, grâce à Orr, en 1967, et à Derek Sanderson, en 1968.

Kubalik a été le meneur parmi les recrues avec 30 buts en 68 parties, faisant de lui le cinquième joueur de l’histoire des Blackhawks de Chicago à atteindre ce plateau lors de sa première saison dans la LNH.

Âgé de 24 ans, Kubalik est devenu le premier joueur natif de la République tchèque à mener les recrues de la LNH au chapitre des buts marqués.

Kubalik a terminé au premier rang parmi les recrues de la LNH grâce à un taux d’efficacité de 19,1 %, un rendemant qui lui a conféré le septième rang dans la ligue.

De son côté, Makar, avec l’Avalanche du Colorado, a mené les recrues du circuit avec une moyenne de 0,88 point par partie, grâce à une récolte de 12 buts et 38 aides en 57 rencontres.

PHOTO RON CHENOY, USA TODAY SPORTS Cale Makar

Il s’est aussi classé parmi les meneurs chez les recrues pour le nombre de buts gagnants (à égalité au premier rang, quatre), les aides (2e, 38) et les points (2e, 50).

L’athlète de 21 ans de Calgary tente de devenir le sixième joueur recrue dans l’histoire de l’organisation à mériter le trophée Calder, et le quatrième depuis le déménagement de la concession au Colorado, après Nathan MacKinnon (2013-2014), Gabriel Landeskog (2011-2012) et Chris Drury (1998-1999).

Peter Stastny (1981) et Peter Forsberg (1995) ont remporté le trophée dans l’uniforme des Nordiques de Québec.