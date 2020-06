Les Hurricanes de la Caroline commenceront « les entraînements volontaires en petits groupes » au PNC Arena, à compter de mardi.

Associated Press

L’équipe a annoncé vendredi que ces séances d’entraînement se dérouleront à huis clos, sans la présence des médias. Seize joueurs, divisés en deux groupes, devraient y participer.

Les joueurs et le personnel qui auront accès à l’amphithéâtre devront se soumettre au test de dépistage de la COVID-19. Le personnel de soutien de l’équipe devra suivre les directives sanitaires émises pour la deuxième phase du plan de relance des activités de la LNH, de même que celles diffusées par les Centers for Disease Control and Prevention et le Department of Health and Human Services de la Caroline du Nord.

Les Hurricanes ont mentionné que l’aréna a été « nettoyé de manière scrupuleuse » pendant l’interruption des activités de la LNH, et ils ont ajouté que « les mesures de nettoyage et de désinfection supplémentaires » continueront d’être appliquées.