PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Auston Matthews a la COVID-19. La révélation est venue vendredi après-midi du Toronto Sun, qui cite deux sources de la Ligue nationale de hockey.

La Presse

Le quotidien ajoute que la supervedette des Maple Leafs de Toronto est en quarantaine chez lui, en Arizona. Il espère avoir retrouvé la santé à temps pour retrouver ses coéquipiers à Toronto le 10 juillet prochain, à l’ouverture du camp précédant la reprise de la saison.

Le gardien des Leafs Frederik Andersen, qui a passé beaucoup de temps avec Matthews à sa maison de Scottsdale, n’a pas été déclaré positif à la COVID-19, précise le Toronto Sun. Andersen, d’ailleurs, ne réside plus avec Matthews et a quitté l’Arizona.

Les Maple Leafs n’ont pas commenté l’information, préférant recueillir plus de détails sur cette situation qui relève de la vie privée du joueur. Matthews non plus n’a pas réagi publiquement à son diagnostic.

Le nombre de cas de COVID-19 est en hausse spectaculaire en Arizona. Selon l'Université Johns Hopkins, l'état a enregistré quelque 2500 nouveaux cas en 24 heures jeudi. Du 11 au 18 juin, le nombre de cas positifs est passé de 31 300 à 43 400.