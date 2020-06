Une autre belle reconnaissance a rejailli sur le regretté Pierre Pilote, dont la statue de bronze trône au Palais des sports de Jonquière. Le défenseur natif de Kénogami a en effet été déclaré par NHL.com meilleur joueur à avoir arboré le no 3 de toute l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

JOHANNE SAINT-PIERRE Le Quotidien



Un panel du site nhl.com a en effet établi leur top-3 des meilleurs joueurs qui, selon eux, ont porté le no 3.

On peut dire que Pierre Pilote s’est vraiment distingué en étant le premier choix d’une belle liste de défenseurs pour 10 des 19 participants au panel de sélection. Le légendaire défenseur des Blackhawks de Chicago et triple vainqueur du trophée Norris a récolté un total de 42 points, loin devant le défenseur des Rangers de New York, Harry Howell, qui a obtenu 28 points.

