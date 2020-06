Une chance inespérée pour le CH

Rarement au cours des dernières années Stéphane Waite n’avait eu autant de temps, pour prendre son temps. Éloignement oblige, à cause de la pandémie de la COVID-19, du feu roulant dans la LNH, le Sherbrookois entraîneur des gardiens de but du Canadien de Montréal a pris du temps pour lui, mais il a aussi passé du temps à épier ce qui se fait ailleurs sur la planète dans le petit monde des gardiens de but, tout en montant au front pour son école de hockey pour gardiens, toujours confinée.