(New York) Des étoiles ont été décernées au centre Nathan MacKinnon de l’Avalanche du Colorado ainsi qu’aux gardiens David Rittich des Flames de Calgary et Martin Jones des Sharks de San Jose pour leurs performances de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse canadienne

MacKinnon a dominé le circuit Bettman avec neuf points (trois buts, six passes) en trois matchs pour permettre à l’Avalanche de connaître une semaine parfaite et de se hisser au deuxième rang de la section Centrale. Le joueur de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, a ponctué sa semaine d’une huitième récolte de quatre points lors d’un match — sa troisième de la saison — avec un but et trois aides lors d’une victoire de 5-2 aux dépens des Blackhawks de Chicago.

Rittich a repoussé 95 des 101 tirs dirigés vers son filet, compilant une fiche de 2-0-1, une moyenne de 1,94 et un pourcentage d’arrêts de ,941. Le brio du gardien tchèque a aidé les Flames à passer à travers la controverse hors glace qui a conduit à la démission de l’entraîneur-chef Bill Peters.

Finalement, Jones a gagné à ses trois départs, présentant une moyenne de 1,98 et un pourcentage d’arrêt de ,935.