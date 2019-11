(New York) Adam Fox a récolté un but et une aide et le gardien Henrik Lundqvist a bloqué 41 tirs pour guider les Rangers de New York vers un gain de 3-2 contre les Hurricanes de la Caroline mercredi soir.

Associated Press

À son retour au jeu après une absence de 13 parties en raison d’une blessure au haut du corps, Mika Zibanejad a trouvé le fond du filet, l’autre but allant au dossier de Brendan Smith.

Artemi Panarin a ajouté deux mentions d’aide pour les Rangers, qui affichent un dossier de 9-4-1 à leurs 14 dernières rencontres. Panarin a obtenu au moins un point dans 15 de ses 16 dernières parties.

Ryan Dzingel et Warren Foegele ont inscrit les buts des Hurricanes, qui s’étaient présentés au match après avoir signé deux victoires consécutives. Petr Mrazek a réalisé 22 arrêts.

Fox a couronné une première période productive en faisant dévier un tir sur réception de Panarin derrière Mrazek avec 1:40 à jouer, donnant aux Rangers un coussin de 3-0.

Dzingel a réussi le premier but des Hurricanes avec 5:31 à jouer à la période médiane en faisant bifurquer un tir du défenseur Dougie Hamilton. Andrei Svechnikov a obtenu une aide et récolté un point dans un neuvième match de suite.

Seulement 89 secondes plus tard, Foegele a profité d’une rondelle libre pour déjouer Lundqvist et ramener les Hurricanes à un seul but de leurs rivaux.

Lundqvist a réalisé son meilleur arrêt de la soirée vers la fin de la deuxième période. Au vol, à l’aide de son bâton, il a bloqué un tir des poignets de Martin Necas pour préserver l’avance de 3-2 des Rangers.