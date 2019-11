Jonathan Drouin et Paul Byron sont blessés et il ne s’agira finalement pas d’absences à court terme.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Claude Julien a annoncé lundi matin, après l’entraînement, que les deux attaquants seront opérés. Drouin est touché à un poignet et sera opéré lundi. Byron est quant à lui blessé à un genou et passera sous le bistouri mardi.

L’entraîneur-chef n’a pas voulu s’avancer sur la durée des absences. Il a parlé de « plusieurs semaines », mais a indiqué qu’on allait en savoir davantage après les opérations.

Ces deux blessures font en sorte que le Canadien ne compte que 12 attaquants en santé. Julien a indiqué que l’équipe ne comptait pas rappeler d’attaquant supplémentaire pour le match de mardi à Columbus.

Byron a raté la rencontre de samedi en raison de cette blessure, mais son nom n’avait pas été inscrit sur la liste des blessés à l’origine, tandis que le nom de Drouin l’avait été.

Drouin compte 15 points (7 buts, 8 passes) en 19 matchs cette saison. De son côté, Byron connaissait des difficultés, avec un seul but et 3 passes en 19 sorties.

« C’est assez difficile de ne pas avoir de blessés pendant une saison, a rappelé Julien. Ça fait partie de notre sport et du métier. Ça donnera la chance à d’autres de se faire valoir. Nous voudrons montrer notre profondeur. »

La porte ouverte pour Hudon

Charles Hudon vient évidemment en tête de liste des joueurs qui ont droit à une chance. Le Québécois était à Laval depuis le début de la saison, où il connaissait du succès avec 9 buts en 17 matchs.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Charles Hudon pourrait obtenir une véritable chance de s’établir à nouveau avec le Canadien.

Les blessures lui ont valu un rappel samedi. Il a joué seulement huit minutes contre les Devils, mais c’était surtout en raison de l’avalanche de punitions en troisième période.

Hudon entend bien saisir sa chance, même s’il l’obtient en raison du malheur de son bon ami Paul Byron.

« Nos femmes sont vraiment proches. C’est dur d’apprendre qu’il tombe au combat lui aussi, a expliqué Hudon. Mais ça fait partie du hockey. C’est plate que ce soit lui, on est vraiment proches, on se parle beaucoup. On espère qu’il reviendra le plus vite possible, mais j’espère aussi avoir la chance de me faire valoir. »

Shea Weber était également absent de l’entraînement, mais le défenseur avait simplement droit à un congé.

Le CH s’envole vers Columbus en après-midi, pour y affronter les Blue Jackets mardi.

Formation à l’entraînement

Tatar-Danault-Gallagher

Domi-Suzuki-Armia

Lehkonen-Kotkaniemi-Weal

Hudon-Thompson-Cousins

Chiarot-Folin

Mete-Petry

Kulak-Fleury

Reilly