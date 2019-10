Après six matchs dans les gradins, Mike Reilly reviendra dans la formation ce soir, à l’occasion de la visite des Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.

Guillaume Lefrançois

La Presse

C’est Brett Kulak qui écopera, lui qui a présenté une fiche de-2 lors du dernier match, jeudi, contre les Sharks. « Kulak a vraiment des difficultés avec la rondelle, donc on devait apporter un changement », a dit Claude Julien, lors de son point de presse de fin d’après-midi.

Reilly participera quant à lui à un troisième match cette saison. À écouter Julien, l’Américain de 26 ans a une belle occasion à saisir au sein du flanc gauche de la défense, qui manque de stabilité en ce début de saison.

« On aime beaucoup son aspect offensif, bon coup de patin, il bouge bien la rondelle. Un bon lancer aussi. On a besoin de ça dans notre équipe. On l’encourage vraiment défensivement à tuer les jeux plus agressivement. S’il peut faire ça, il verra beaucoup de matchs et beaucoup de temps de glace. C’est une bonne occasion pour lui. »

Julien a laissé entendre que ses duos de défenseurs allaient changer en cours de match. Quant à ses trios, ils resteront intacts par rapport au dernier match, ce qui signifie que Jordan Weal sera laissé de côté pour un deuxième match de suite.

Les Maple Leafs seront quant à eux privés de John Tavares (doigt) pour un cinquième match de suite.

C’est l’auxiliaire Michael Hutchinson qui défendra le filet des Torontois, puisque le numéro 1, Frederik Andersen, a affronté les Sharks hier à Toronto.

Formations attendues ce soir

Canadien

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Armia

Lehkonen-Kotkaniemi-Byron

Cousins-Thompson-Suzuki

Mete-Weber

Reilly-Petry

Chiarot-Fleury

Maple Leafs

Johnsson-Matthews-Nylander

Mikheyev-Kerfoot-Marner

Moore-Spezza-Kapanen

Timashov-Shore-Gauthier

Rielly-Ceci

Muzzin-Barrie

Gravel-Holl