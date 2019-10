(New York) L’attaquant des Golden Knights de Vegas Valentin Zykov a été suspendu pour 20 matchs jeudi pour avoir enfreint la politique antidopage de la LNH, a indiqué le circuit Bettman par voie de communiqué.

Associated Press

Cette suspension est accompagnée d’une adhésion au programme de lutte contre la toxicomanie et de santé comportementale de la ligue pour l’évaluation et un éventuel traitement. La ligue a mentionné qu’elle n’émettrait aucun autre commentaire.

Quelques minutes après l’annonce de la suspension, les Golden Knights ont tenu à se dissocier de la faute commise par Zykov.

« Nous surveillons constamment la nutrition, la consommation de suppléments et l’alimentation générale de nos athlètes tout au long de la saison, pouvait-on lire dans le communiqué de l’équipe. Valentin a utilisé sciemment une substance interdite sans le consentement, la recommandation ou l’avis de notre équipe. »

Pour sa part, le Russe âgé de 24 ans a tenu à faire amende honorable.

« Bien que j’ignore comment j’ai pu tester positif, je suis conscient que je suis responsable de ce qui entre dans mon corps et j’accepte la sanction, a-t-il dit dans un communiqué émis par l’Association des joueurs de la LNH. Je vais travailler très fort pendant ma suspension pour m’assurer de me mettre dans la meilleure position possible pour contribuer aux succès de mon équipe après l’arrivée à échéance de ma pénalité. »

Zykov dispute sa deuxième saison avec les Knights. Il a amassé deux mentions d’aide en sept rencontres cette saison.