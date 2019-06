Andrej Sekera et David Schlemko au ballotage

Les Oilers d'Edmonton ont décidé de couper les liens avec le défenseur Andrej Sekera, alors que l'équipe a soumis son nom au ballottage dans le but de racheter les deux dernières années à son contrat.

JOHN WAWROW Associated Press

Les Flyers de Philadelphie ont annoncé dimanche qu'ils allaient faire la même chose avec le défenseur David Schlemko, à qui il restait une saison à son contrat. Ces annonces sont survenues la veille de l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LNH.

Une déchirure ligamentaire à un genou en 2017-18 et une déchirure à un tendon d'Achille l'été dernier ont limité Sekera à 60 matchs au cours des deux dernières campagnes. Il a récolté seulement 12 aides. Âgé de 33 ans et vétéran de 13 saisons dans la LNH, Sekera avait un impact de 5,5 millions US sur la masse salariale des Oilers.

Schlemko a passé la majorité de la dernière saison dans les mineures et n'a jamais joué avec les Flyers après que l'équipe eut acquis ses services du Canadien de Montréal en février. Depuis qu'il a passé un peu plus de cinq saisons avec les Coyotes de l'Arizona, Schlemko a porté les couleurs de sept équipes depuis janvier 2015.

Âgé de 32 ans, Schlemko devait toucher 1,8 million la saison prochaine et aurait eu un impact de 2,1 millions sur la masse salariale des Flyers.

Par ailleurs, le centre des Canucks de Vancouver Ryan Spooner et l'attaquant des Stars de Dallas Valeri Nichushkin n'ont pas été réclamés au ballottage et leur contrat a été racheté par leur équipe respective.