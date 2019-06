Bruins-Blues: Gloria une autre fois

Richard Labbé

(St. Louis) Pour commencer, allons-y avec ce petit détail historique: les Blues sont nés en 1967, et hier soir, pour la première fois de leur existence, ils ont remporté un match de grande finale à St. Louis. Ça explique le bruit, le party, et le fait que Gloria a joué en boucle pendant au moins 10 minutes après la dernière sirène.

Voilà pour ça. Maintenant, ce qui explique le résultat, c'est que les Blues ont fait ce qu'ils n'avaient pas été capables de faire lors du match précédent: jouer avec intensité pendant presque 60 minutes complètes.

Agrandir Zach Sanford et Joakim Nordstrom s'échangent quelques coups. PHOTO BILLY HURST, USA TODAY SPORTS

Car c'est cette intensité, avant tout, qui a mené à cette victoire de 4-2 à l'Enterprise Center. Les Bruins de Boston en ont eu plein les bras et ils n'ont pas eu la rondelle bien souvent, devant se contenter de seulement 23 tirs sur Jordan Binnington, qui paraissait pourtant assez hésitant devant son filet. Brad Marchand, meilleur marqueur de l'équipe cette saison, n'a pas obtenu un seul tir au but. Ce fut tout le contraire chez les Blues. Les gros noms ont répondu présent, à commencer par l'attaquant Ryan O'Reilly, qui a été un train d'intensité pendant toute la soirée et qui a conclu la rencontre avec deux buts.

Agrandir Sean Kuraly et Ryan O'Reilly en action PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS

«La plupart du temps, vos meilleurs joueurs doivent être vos meilleurs joueurs, en effet, a reconnu l'entraîneur-chef des Blues, Craig Berube. Les gars avec du talent offensif sont capables de faire la différence. Mais j'ai aussi aimé le trio de Sundqvist, qui a été excellent contre le trio de Bergeron.» Les Blues ont aussi réussi à intimider les Bruins, à les brasser, ce qui n'est jamais facile à faire, et on a remarqué quelques membres du noir et or qui ne voulaient pas trop payer le proverbial prix, dont David Pastrnak, qui a joué le pied sur le frein pendant tout le match. «Plus ça avançait et plus on sentait qu'on les épuisait», a résumé O'Reilly. Et maintenant, la grande question: Zdeno Chara pourra-t-il jouer lors du prochain match?

Agrandir Zdeno Chara PHOTO JEFF ROBERSON, ASSOCIATED PRESS

On aimerait bien pouvoir vous donner la réponse, mais l'entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, n'a pas été en mesure d'offrir de détails, tard hier soir. «On ne sait pas s'il sera là au prochain match, a-t-il expliqué. Il a été atteint par une rondelle au visage, il n'a pas obtenu le feu vert des médecins pour pouvoir revenir au jeu lors de la troisième période, mais il tenait à être sur le banc avec ses coéquipiers.» Chara n'est certes plus le joueur qu'il était jadis, mais sa seule présence dans la formation contribue à donner confiance au reste du groupe. Ce serait énorme s'il n'y était pas jeudi soir à Boston. Pour cette raison, mais aussi parce que les Bruins sont encore privés d'un autre défenseur, Matt Grzelcyk. Au fait, si jamais Chara ou Grzelcyk ne peuvent pas y être, les Bruins pourraient demander à Urho Vaakanainen, une verte recrue, ou à Jérémy Lauzon, lui aussi très vert, d'enfiler le maillot. À moins que le vétéran Steven Kampfer ne soit capable de passer à la gauche, lui qui n'a joué que deux matchs lors des présentes séries? Voilà qui serait pour le moins hasardeux en grande finale.

Agrandir David Perron rôde dangereusement autour du filet des Bruins. PHOTO JEFF ROBERSON, ASSOCIATED PRESS

On a donc une série, mesdames, messieurs. Deux victoires de chaque côté, et aucune équipe qui ne paraît vastement supérieure par rapport à l'autre. Et puis on a les Blues, qui sont encore là et qui refusent de disparaître. Ça donne presque le goût d'écouter Gloria une autre fois. Cinquième match : Blues c. Bruins, jeudi soir (20h) à Boston

Agrandir Ryan O'Reilly PHOTO JEFF ROBERSON, ASSOCIATED PRESS