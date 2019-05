 Les Hurricanes éliminent les Islanders et passent en finale de l'Est 

Teuvo Teravainen et Greg McKegg ont marqué dans un intervalle de 66 secondes tôt en deuxième période et les Hurricanes de la Caroline ont obtenu leur billet pour la finale de l'Association de l'Est en complétant le balayage de leur série face aux Islanders de New York grâce à une victoire de 5-2, vendredi.

Teravainen et Sebastian Aho ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Justin Williams et Andrei Svechnikov ont aussi touché la cible pour les Hurricanes, qui ont atteint au moins la finale d'association lors de chacune de leurs quatre dernières participations aux séries. Curtis McElhinney a réalisé 26 arrêts.

Les Hurricanes, dont la dernière participation aux séries remontait à 2009, ont gagné leurs six dernières rencontres et ils ont réussi un premier balayage dans leur histoire. Ils ont également remporté leurs cinq dernières parties à domicile.

« Imposer votre volonté et mettre un doute dans l'esprit de vos adversaires sont des éléments importants pour gagner une série, a dit Williams. Nous avons poussé, nous avons marqué quelques buts, nous avons obtenu l'avance, et c'est comme ça que vous gagnez une série. Vous dites à l'autre équipe que c'est trop difficile pour eux, et ce fut le cas. »

En finale de l'Est, les Hurricanes affronteront le gagnant de la série entre les Blue Jackets de Columbus et les Bruins de Boston. Cette série est égale 2-2.

« Je n'ai pas de préférence, a dit le défenseur Justin Faulk. Nous serons prêts pour le prochain tour, peu importe l'adversaire. »

Mathew Barzal et Brock Nelson ont été les buteurs des Islanders, qui ont inscrit seulement cinq buts en quatre matchs dans la série. Robin Lehner a accordé trois buts sur 11 tirs en 23 : 17 de jeu avant de céder sa place à Thomas Greiss. Ce dernier a stoppé huit des 10 lancers dirigés vers lui.

« Nous avons reçu un coup de poing au visage et je voulais provoquer quelque chose, a dit l'entraîneur-chef des Islanders, Barry Trotz, au sujet du changement de gardien. Je savais que nous avions de la difficulté à marquer des buts. »

Les Islanders ont été victimes d'un premier balayage depuis le printemps 1994 - au premier tour face aux Rangers de New York.