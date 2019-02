Le Lightning signe un neuvième gain consécutif

Nikita Kucherov, Steven Stamkos et Victor Hedman ont déjoué Jack Campbell en tirs de barrage et le Lightning de Tampa Bay a signé une neuvième victoire consécutive en vertu d'un gain de 4-3 devant les Kings de Los Angeles, lundi soir.

Associated Press Tampa

Il s'agit de la plus longue séquence victorieuse de l'histoire du club.

J. T. Miller a forcé la tenue d'une période supplémentaire en troisième période et Andrei Vasilevskiy a stoppé 30 lancers pour le Lightning, qui présente le meilleur dossier sur circuit Bettman (48-11-4). La troupe de John Cooper est devenue la quatrième équipe à atteindre le plateau des 100 points en 63 matchs et moins dans la LNH.

Alex Iafallo, Jonny Brodzinski et Austin Wagner ont fait mouche en troisième période, aidant les Kings à prendre les devants 3-2 après avoir comblé un déficit de deux buts. Campbell n'a cependant pas été en mesure de protéger cette mince avance et a cédé devant Miller, moins d'une minute plus tard. Les Kings ont encaissé huit revers d'affilée. Il s'agit de leur pire séquence depuis décembre 2007.

Brayden Point et Anthony Cirelli ont touché la cible en première période du côté du Lightning.

Kucherov a amassé sa 71e aide lors du premier but des siens, le propulsant au sommet des marqueurs de la LNH grâce à une récolte de 101 points.