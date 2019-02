L'Avalanche malmène les Jets, 7 à 1

Carl Soderberg a inscrit un but et deux passes, mercredi, aidant l'Avalanche du Colorado à l'emporter 7-1 contre les Jets de Winnipeg.

Le Suédois avait été blanchi en cinq rencontres depuis un autre match d'un but et deux passes le 9 février à New York, face aux Islanders.

Nathan MacKinnon a atteint le cap des 30 filets pour une deuxième saison de suite.

Mikko Rantanen, Matt Calvert, Tyson Jost, Gabriel Landeskog et A. J. Greer ont complété pour l'Avalanche.

Jost a fini le match avec trois points lui aussi. Greer, un natif de Joliette, a réussi un premier filet dans la Ligue nationale, à son 35e match.

Semyon Varlamov a mis l'épaule à la roue avec 26 arrêts. Chez les Jets, Connor Hellebuyck a dû affronter 46 tirs.

Kyle Connor a été le buteur des Jets, qui ont perdu leurs trois derniers matchs. Winnipeg a un rendement de 2-6 depuis le 5 février.