 Claude Julien réitère sa confiance en Artturi Lehkonen 

Sur le simple plan hockey, son absence faisait en sorte que les trios un peu rocambolesques du match d'hier sont demeurés intacts, avec Nate Thompson au centre d'une unité offensive. Mais surtout, Artturi Lehkonen, au coeur d'une léthargie de 22 matchs sans but, est demeuré au sein du quatrième trio, avec Matthew Peca, de même que Nicolas Deslauriers et Charles Hudon en rotation.

Malgré cette rétrogradation, Claude Julien a défendu son ailier finlandais.

«Il le reconnaît, il est frustré de ne pas produire, a indiqué l'entraîneur-chef, après la séance. Quand des gars ne produisent pas et jouent mal, ils n'apportent pas grand-chose et c'est là qu'un entraineur doit prendre des décisions difficiles. Mais en ce moment, il écoule encore des pénalités, il travaille encore fort et il demeure fiable.

«Ce n'est pas qu'il ne compétitionne pas. C'est qu'offensivement, il ne se passe pas grand-chose. Donc il ne joue plus en avantage numérique, il ne joue plus dans les deux premiers trios, mais il joue là où il peut nous aider. En fin de match, si on doit protéger une avance, je peux certainement compter sur lui. On espère simplement qu'il va mettre la léthargie derrière lui et marquer quelques gros buts.»

Lehkonen avait d'ailleurs une occasion en or de mettre fin à ladite léthargie hier, quand les Blue Jackets ont retiré le gardien Sergei Bobrovsky. Mais plutôt que de tirer dans le filet désert, il a tenté une passe, interceptée par le défenseur Seth Jones.

«Ça aurait fait du bien, aucun doute, de marquer, même si c'était dans un filet désert. Même lui se demande ce qu'il a fait. C'est ce que la frustration peut faire de temps en temps», a ajouté Julien.

Price et Weber au repos

Carey Price et Shea Weber ont bénéficié d'un congé d'entraînement ce matin à Brossard.

Price a bloqué 31 tirs dans la victoire de 3-2 sur les Blue Jackets hier. Il disputait un troisième match en quatre jours, puisqu'il a été appelé en relève à Antti Niemi dimanche en Floride, ce qui peut expliquer son congé aujourd'hui.

Le Tricolore a fait appel à Karel St-Laurent pour remplacer Price à l'entraînement.

Le CH dispute son prochain demain, au Centre Bell, contre les Flyers de Philadelphie.

- - -

Les trios à l'entraînement