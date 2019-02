Une première pour le nouveau trio du Canadien

Marc Bergevin a été très actif la semaine dernière en allant chercher Nate Thompson et Dale Weise, deux joueurs qui ont du vécu. Ils se joindront à Nicolas Deslauriers sur la nouvelle mouture du quatrième trio.

Matthew Peca et Charles Hudon seront donc laissés de côté, tout comme le nouveau venu à la ligne bleue Christian Folin.

Weise a 30 ans, il frôle les 500 matchs dans la LNH, il s'est révélé avec le Canadien en séries en 2014. Thompson, lui, a 34 ans, presque 700 matchs derrière la cravate, et il a surmonté avec succès des problèmes d'alcoolisme.

Ils donneront à Claude Julien un trio plus robuste d'une part, mais surtout, plus expérimenté. À ce moment-ci de la saison, avec les séries dans le collimateur, c'est une ressource inestimable. Tout de même, l'entraîneur veut leur laisser le temps de se familiariser avec leur nouvelle réalité.

«On va leur donner le temps de s'habituer à notre équipe. On a ajouté deux joueurs d'expérience, ils vont faire du bon travail, mais on doit leur donner le temps de se sentir confortables. J'espère que ça va commencer dès ce soir, mais les choses sont arrivées vite pour eux. On va leur laisser le temps de respirer un peu.»

Weise a parfaitement exprimé depuis son retour avec le Canadien à quel point il était reconnaissant pour ce nouveau départ. Les sourires étaient faciles, surtout après deux saisons et demie sans éclat avec les Flyers de Philadelphie. Mais ce matin, à quelques heures du match, son visage s'était durci. Il est prêt.

«Ça faisait un moment que je n'ai pas été excité comme ça pour un match. C'est mon premier match, c'est aussi une grosse soirée pour Shea Weber. On veut la victoire, c'est sûr. On se sent bien ensemble comme trio, nous voulons être durs à affronter, on veut faire des jeux, faire bouger la rondelle. On a des bons patineurs, on veut créer des revirements et être un trio fiable.»

Parlant de Weber...

Un jour, il sera possible de parler d'un match entre le Canadien et les Predators sans parler de Shea Weber et de P.K. Subban. Mais aujourd'hui n'est pas ce jour.

Weber d'abord. Le capitaine du Canadien n'avait pas le goût de s'éterniser avec les médias ce matin. Que pense-t-il de son retour à Nashville, où il a été longtemps le coeur et l'âme de l'équipe? Pas important.

«Je n'y pense pas. Je pense à gagner ce match. La dernière fois contre eux, ils nous ont suffoqués. On doit s'assurer de ne pas revivre la même chose. »

OK. Que pense-t-il alors de son 900e match dans la LNH? Pas important.

«Je n'y pense pas vraiment. C'est un bel accomplissement, mais on doit surtout s'assurer d'aller chercher les deux points.»

P.K. Subban de son côté s'est montré plus bavard. Il s'est présenté devant les médias avec un spectaculaire chapeau de cuir à larges bords, de toute évidence fait sur commande pour lui. On y retrouvait notamment les trois étoiles du logo des Predators, ainsi que les barres du logo d'Adidas.

Subban a passé 27 minutes 29 secondes sur la glace mardi contre les Red Wings de Detroit. C'était un sommet pour lui cette saison et le signe ultime qu'il commence à retrouver ses moyens après avoir raté les 19 matchs avant Noël pour une blessure au haut du corps.

«C'est un sport de contacts. J'ai été chanceux de ne pas avoir été blessé souvent durant ma carrière. C'est derrière moi. Je dois encore retrouver mon synchronisme, mais je suis maintenant en meilleure forme. Quand tu ne fais rien durant six semaines, ça n'aide pas. Surtout avec mon métabolisme, je peux prendre 60 livres en 6 semaines!»

Subban ajouté qu'il commençait à retrouver ses sensations, à mieux réagir aux subtilités du hockey. Il a d'ailleurs marqué contre les Red Wings son premier but en avantage numérique de la saison, et ce qui était son premier but tout court en 15 matchs.

Récapitulons. Weber, Subban, l'intensité des matchs entre ces deux équipes, le duel des deux pires avantages numériques de la LNH, les nouveaux trios... Parce que les Preds aussi ont fait le plein d'expérience avec l'ajout de Brian Boyle et Cody McLeod. Bref, on ne s'ennuiera pas ce soir.