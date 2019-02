Carey Price remporte la Coupe Molson en janvier

Price sera honoré avant le match de samedi après-midi, quand le Tricolore accueillera les Devils du New Jersey.

Price a été nommé première étoile à deux occasions (le 3 janvier contre Vancouver et le 14 janvier à Boston), deuxième étoile à trois reprises (le 7 janvier contre Minnesota, le 12 janvier face au Colorado et le 18 janvier à Columbus) et troisième étoile, le 23 janvier, contre l'Arizona.

En huit parties en janvier, le gardien âgé de 31 ans a présenté une fiche de 5-3-0. Originaire d'Anahim Lake, en Colombie-Britannique, Price a mené les gardiens de la LNH, à égalité avec Andrei Vasilevskiy, avec deux jeux blancs. Il a terminé au deuxième rang des gardiens de la ligue avec une moyenne de buts alloués de 1,51 et un taux d'efficacité de ,953.

Il a devancé ses coéquipiers Tomas Tatar, Brendan Gallagher et Joel Armia.