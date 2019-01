Les Blues envoient David Perron à l'infirmerie

Associated Press Saint-Louis

Le directeur général des Blues Doug Armstrong a confirmé l'information jeudi. Perron a raté les trois dernières rencontres de son équipe.

Avant sa blessure, Perron avait inscrit six buts et amassé 10 mentions d'aide - en route vers une séquence de 13 rencontres avec au moins un point. Le vétéran âgé de 30 ans occupe le deuxième rang des Blues avec 17 buts et 18 mentions d'aide.

Les Blues n'ont pas joué depuis le 23 janvier, et ils reprendront le collier après avoir bénéficié d'une semaine de congé samedi, contre les Blue Jackets de Columbus.