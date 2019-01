Kadri procure une victoire de 6-3 aux Leafs

Nazem Kadri a réussi le cinquième tour du chapeau de sa carrière, en plus d'ajouter une mention d'aide à sa fiche, et les Maple Leafs de Toronto ont bousculé les Capitals de Washington 6-3, mercredi soir.

Auston Matthews, qui a mis un terme à sa deuxième plus longue disette offensive en carrière, Nikita Zaitsev et Mitch Marner, dans un filet désert, ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Maple Leafs (30-17-2). William Nylander a amassé trois mentions d'assistance, tandis que Morgan Rielly et Connor Brown en obtenaient deux chacun. Frederik Andersen a effectué 41 arrêts, en route vers la victoire.

Les Leafs avaient entamé la soirée en traversant une série de deux revers, et de cinq à leurs six derniers matchs au Scotiabank Arena.

Nicklas Backstrom, avec un but et une passe, Alex Ovechkin et Matt Niskanen ont riposté pour les Capitals (27-17-6), qui ont encaissé une septième défaite d'affilée.

Braden Holtby, qui avait concédé 11 buts à ses 54 derniers tirs avant la rencontre de mercredi, a conclu la rencontre avec 31 arrêts. T. J. Oshie a récolté deux mentions d'aide.

Le but d'Ovechkin en deuxième période lui a permis de rejoindre Sergei Fedorov à titre de meilleur marqueur russe de l'histoire de la LNH, avec 1179 points.

Le défenseur des Maple Leafs Jake Gardiner a raté une deuxième rencontre consécutive en raison de spasmes au dos.

Les Leafs et les champions en titre de la Coupe Stanley auront congé jusqu'au 1er février, en raison de la pause du match des étoiles ainsi que de la semaine de congé obligatoire octroyée par la LNH.