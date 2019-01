Les Oilers montrent la porte à Peter Chiarelli

C'est du moins ce qu'ont rapporté plusieurs médias au cours des dernières heures.

Les Oilers n'avaient encore rien confirmé mercredi matin, mais la direction de l'équipe a cependant convoqué une conférence de presse pour 10h, heure d'Edmonton (midi heure du Québec).

Les Oilers ont subi une troisième défaite consécutive mardi soir, s'inclinant 3-2 aux mains des Red Wings de Detroit à domicile. Ce revers a laissé la formation albertaine au 12e rang du classement général de l'Association Ouest, à trois points d'une place potentielle dans les séries éliminatoires.

Les Oilers entament la pause du match des Étoiles avec une fiche cumulative de 23-24-3 pour 49 points. Ils sont en danger de rater les séries éliminatoires pour une deuxième saison consécutive et pour la troisième fois en quatre ans depuis l'arrivée de Chiarelli.

Les Oilers joueront leur prochain match le samedi 2 février, à Philadelphie avant de rendre visite au Canadien le lendemain après-midi.

Originaire de Nepean, en banlieue ouest d'Ottawa, Chiarelli avait été engagé par les Oilers le 23 avril 2015, quelques jours après avoir été congédié par les Bruins de Boston, qu'il avait menés à la conquête de la Coupe Stanley en 2011.

Deux mois plus tard, les Oilers réclamaient Connor McDavid avec le tout premier choix du repêchage, mais Chiarelli a eu de la difficulté à greffer les éléments requis pour évoluer aux côtés de celui qui a gagné le trophée Art-Ross lors de chacune des deux dernières saisons.

Le plus récent geste de Chiarelli aura été d'accorder, lundi, une prolongation de contrat de trois saisons au gardien Mikko Koskinen, à un salaire annuel moyen de 4,5 millions US, même si Koskinen est âgé de 30 ans et qu'il n'avait joué que dans 27 matchs avec les Oilers.

En 2015-2016, Chiarelli a annoncé l'embauche de Todd McLellan au poste d'entraîneur-chef, mais un lent départ cette saison a mené au congédiement de McLellan en novembre et à l'embauche du vétéran Ken Hitchcock.

Depuis l'arrivée de Chiarelli, les Oilers affichent un dossier global de 137-133-26. Ils n'ont participé aux séries éliminatoires qu'une seule fois, en 2017, subissant l'élimination en deuxième ronde.