Les Flyers freinent le Canadien, 5-2

L'offensive du Canadien est tombée en panne samedi, en plus de se buter à Carter Hart, et la formation montréalaise a vu sa série de victoires être stoppée à quatre à la suite d'un revers de 5-2 face aux Flyers de Philadelphie.

Le Canadien avait inscrit 15 buts à ses quatre parties précédentes. Après une première période intéressante, le Tricolore a toutefois été incapable de générer de la pression avec constance sur la défensive des Flyers jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

Nolan Patrick a réussi un doublé, Travis Konecny a récolté un but et une aide, tandis que James van Riemsdyk et Michael Raffl, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les Flyers (19-23-6), qui ont gagné un troisième match de suite. Shayne Gostisbehere et Sean Couturier ont récolté deux aides chacun.

Hart effectuait un 12e départ depuis son rappel le 17 décembre dernier, un cinquième d'affilée. Le gardien âgé de 20 ans a effectué 33 arrêts et porté son dossier à 6-5-1.

Max Domi et Brett Kulak ont fourni la timide réplique du Canadien (27-18-5), qui a encaissé un cinquième revers consécutif face aux Flyers. Sa dernière victoire contre la formation de la Pennsylvanie remonte au 5 novembre 2016.

Antti Niemi a cédé quatre fois contre 23 tirs.

Quatre jours après être passé à un arrêt du record du Tricolore avec 52, Niemi n'a eu qu'à stopper un tir en première période, un long dégagement de Travis Sanheim. Niemi est donc passé tout près de vivre la quatrième période de l'histoire du Tricolore sans accorder de tir au but à ses rivaux.

Sans être particulièrement brillants, les Flyers ont eu l'avantage en deuxième période, alors que le Canadien a semblé manquer soudainement d'énergie, lui qui disputait un deuxième match en autant de soirs.

Les visiteurs en ont profité pour marquer deux fois tard dans l'engagement. Konecny a sauté sur un retour pour marquer son 12e de la saison avec 2 : 59 à faire, puis van Riemsdyk a dévié un tir de Robert Hagg dans l'objectif avec 1 : 26 à jouer pour lui aussi son 12e but de la campagne.

Les Flyers ont porté un dur coup en ajoutant un troisième but à 7 : 05 de la troisième période, quand Patrick a inscrit son huitième but de la saison à la suite d'une descente à deux contre un avec Wayne Simmonds.

Domi a toutefois redonné espoir aux spectateurs en répliquant seulement 30 secondes plus tard. Il s'agissait pour Domi d'un 16e but cette saison. Il a ainsi récolté au moins un point dans un quatrième match de suite, amassant deux buts et trois aides au cours de cette séquence.

Cependant, Patrick s'est assuré que les Flyers aient le dernier mot en ajoutant son deuxième du match avec 10 : 29 à faire, contournant Brendan Gallagher avant de battre Niemi d'un tir des poignets puissant et précis.

Kulak a marqué son troisième but de la saison avec 4 : 01 à faire, mais le mal était fait pour le Tricolore. Raffl a porté le coup de grâce avec 51,7 secondes à écouler en tirant dans un filet désert.

Outre Niemi à la place de Carey Price, l'entraîneur Claude Julien avait apporté un autre changement à sa formation. Charles Hudon avait pris la place de Matthew Peca, participant ainsi à seulement un quatrième match depuis le début du mois de décembre.

Les joueurs du Canadien seront de retour au Centre Bell dès dimanche matin pour un concours d'habiletés devant leurs partisans. Ils disputeront ensuite un dernier match avant la pause du match des étoiles mercredi, quand ils accueilleront les Coyotes de l'Arizona.

