Matthew Peca pour remplacer Paul Byron?

L'entraîneur Claude Julien n'a pas voulu confirmer sa formation finale vendredi matin au Nationwide Arena, mais tout indique que c'est plutôt Matthew Peca qui sera inséré dans la formation montréalaise en vue de cette rencontre. L'attaquant devrait remplacer Paul Byron, suspendu pour trois rencontres à la suite de son coup à la tête du défenseur des Panthers de la Floride MacKenzie Weegar.

« Je ne vais rien changer à mon jeu parce que je n'ai pas joué [lors des quatre derniers matchs], a expliqué Peca. Je sais de quelle façon je dois jouer. »

Hudon, lui, serait donc laissé de côté pour une 12e fois lors des 13 derniers matchs du Canadien. On l'impression de se répéter vaguement dans ce dossier, mais allons-y une autre fois en affirmant que son futur avec l'équipe semble de plus en plus précaire.

Le Canadien fera face à des Blue Jackets rayonnants ce soir, et l'ampleur de la tâche n'est pas un mystère aux yeux de Claude Julien. Les Jackets ont remporté 7 de leurs 10 derniers matchs, incluant leurs 4 derniers.

« C'est une équipe qui joue de manière agressive et qui mise aussi sur des gros joueurs, a expliqué le coach. Ce sera pour nous un excellent défi. »

Le Canadien s'amène ici dans de bonnes dispositions également, ayant remporté ses trois derniers matchs.

Malgré sa grosse soirée de 52 arrêts lors du match de mardi soir au Centre Bell contre les Panthers de la Floride, Antti Niemi devra se contenter d'un rôle de spectateur pour ce soir, et Claude Julien n'a pas décidé de l'identité de son gardien en vue de demain soir contre Philadelphie au Centre Bell.

« Antti connaît son rôle, et l'autre gardien est bon aussi », a ajouté Claude Julien, non sans humour.