 Les Maple Leafs défont la meilleure équipe de la LNH 4-2 

Nazem Kadri et Patrick Marleau ont tous les deux récolté un but et une mention d'aide, alors que Frederik Andersen a repoussé 36 lancers. Zach Hyman a ajouté un but dans un filet désert pour les Maple Leafs, qui avaient perdu cinq de leurs sept dernières rencontres.

Brayden Point et Victor Hedman ont fait bouger les cordages pour le Lightning. Andrei Vasilevskiy a quant à lui réalisé 27 arrêts pour les locaux.

Nikita Kucherov, meneur chez les pointeurs du circuit Bettman avec 76 points, a amassé une mention d'aide après avoir passé deux matchs sans obtenir un point.

Le Lightning détient une avance de 14 points sur les Maple Leafs dans la section Atlantique. La troupe de Jon Cooper a mis un terme à sa séquence de neuf gains à domicile.